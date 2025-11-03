「貯蓄から投資へ」の流れを加速させる新NISA。2025年上期（1〜6月）の買付額は10.5兆円と、引き続き高い水準を維持。特に「つみたて投資枠」は前年同期比で増加し、堅調な積立投資の広がりを示した。その一方で注視すべきは、成長投資枠の買付額が前年同期を下回った点だ。さらに、「つみたて投資枠」においても、四半期ベースでは買付額が減少に転じている。データが示す、新NISAの現状と、今後の課題について詳しく見ていく。NI