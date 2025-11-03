【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）主演ドラマ『仮面の忍者 赤影』が11月9日にテレビ朝日で放送される第3話のあらすじ、そして第2話の場面写真が公開された。 ■第2話では赤影と青影通じ合う2人が描かれる！ 11月2日に放送された第2話では、蟇法師（本山力）が操る怪獣・千年蟇（せんねんがま）を赤影（佐藤大樹）が倒すと、巨大な姿から縮んで小さくなり、まさかの一面が明らかに。健気で