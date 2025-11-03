【その他の画像・動画等を元記事で観る】 星野源のニューアルバム『Gen』に収録されている「Memories (feat. UMI, Camilo)」のMVがYouTubeにて公開された。 ■「Memories (feat. UMI, Camilo)」は海外のシンガーソングライター・UMIとCamiloをフィーチャーした1曲 星野がプロデュースする本楽曲は、星野の友人であるアメリカのシンガーソングライター・UMIと、コロンビア出身