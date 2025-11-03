返事もなく、目も合わせてくれない反抗期の息子。悩んだ友人が実家の母に相談したところ、ある言葉をかけられたそうです。今回は筆者の友人から聞いた親子のエピソードをご紹介します。 忘れていた過去。母の言葉に涙……。 息子の反抗期が終わるにはまだ時間がかかると思います。けれど、言葉にしないだけで息子もきっと葛藤している……。そう思うと、これからも息子のことを見守ろうという気持ちになれました。