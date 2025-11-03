3日（月）にセリエA男子の第4節が行われ、日本代表のアウトサイドヒッター（OH）大塚達宣が所属するミラノはホームでモンツァと対戦した。 開幕戦は勝利したものの、続く第2節と3節は黒星を喫して2連敗としていたミラノは、ここまで同じく1勝2敗の成績のモンツァと互いに2勝目をかけて戦った。 第1セット、大塚はスタメン起用でコートに立つ。序盤、珍しく大塚が連続でサーブレシーブで崩さ