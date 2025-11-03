3日午後7時18分ごろ、鹿児島県霧島市で震度4の地震があった。この前後で震度3を観測するなど地震が相次いだ。気象庁によると、午後7時18分ごろの地震の震源地は鹿児島県薩摩地方で、震源の深さはごく浅い。地震の規模はマグニチュード（M）4.2と推定される。この地震による津波の心配はない。午後7時18分ごろに発生した地震の各地の震度は次の通り。震度4＝鹿児島空港（鹿児島）▽震度3＝霧島牧園（鹿児島）▽震度2＝えびの