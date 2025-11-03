北京大興国際空港。中国外務省は日本人を対象とした短期滞在ビザ免除措置の延長を発表した＝1日（共同）【北京共同】中国外務省は3日、日本人を対象に実施している短期滞在ビザの免除措置について、今年末に設定していた期限を来年末まで延長すると発表した。習近平国家主席は高市早苗首相と10月末に韓国で初めて会談し、日中の「戦略的互恵関係」を推進する方針を確認。両国間の交流を促進すべきだとの考えを示していた。中