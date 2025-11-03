大好きな同居猫さんが病院へと行ってしまい、少し寂しそうな猫さん。5時間後に再会すると…。感情爆発の嬉しそうな様子に、多くの人が癒やされています！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.2万再生を突破し、「再会（笑）の嬉しさいっぱいあふれてるー」「ホントの姉妹みたい」「癒やされる」といったコメントが寄せられました。 【動画：大好きな同居猫と『5時間だけ』離れた子猫→再会すると…】 大好きなお姉