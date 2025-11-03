女子プロレス「スターダム」のワールド＆ＳＴＲＯＮＧ女子王者の上谷沙弥（２８）が、渡辺桃（２５）との２冠戦（３日、大田区総合体育館）を制し両王座の防衛に成功した。９月２７日の後楽園大会でＡＺＭからＳＴＲＯＮＧ女子王座を奪取。今夏のシングルリーグ戦「５★ＳＴＡＲＧＰ」を制した同じ極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の渡辺を迎え撃った。同期対決となった同試合は両者が意地を張り合い一進一退の攻防