お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（３９）が３日放送の「パンサー向井の＃ふらっと」（ＴＢＳラジオ）に出演。同窓会で緊張したことを明かした。向井が、地元の旧友と会うのは高校卒業をして２２年ぶり。見た目の変化など気になったそうだが「意外とそんなことなくて。一説によると『誰？』ってなる人は来ないんじゃないかって話もある。ある程度、自信のあるやつが集まる」と持論を展開するも「ありがたいことに『見てるよ』