NHK Eテレ「高校講座 地学基礎」MCも務める女優・入来茉里（35）が、10月28日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場。同誌1年半ぶりの登場となった9月30日発売号に続いて、2カ月連続で圧倒的な美スタイルを輝かせた。 【写真】はだけた部屋着の中に圧倒的なスタイル！ 35歳、最後かもしれない入来茉里の“オトナ”開放 プールサイドのコテージで、無邪気な笑顔やアンニュイな横顔など幅広い表現力に