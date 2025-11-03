巨人の大勢投手が２３年３月に参加した前回のＷＢＣ以来、初めてＷＢＣ使用球を用い、打者と対戦した。室内練習場でのライブＢＰに登板し、いずれも育成の相沢と２打席、フェリスと１打席、平山と１打席対戦。相沢は真上に高く打ち上げるフライ。平山には四球を与えたものの、フェリスはフルカウントから一、二塁間のゴロに仕留め、最後にもう一度対戦した相沢はカウント２―２から三塁へのゴロに打ち取った。最速は１５３キロ