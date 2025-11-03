１１月３日に船橋競馬場で、ＪＢＣ３競走（クラシック、スプリント、レディスクラシック）が行われた。千葉県競馬組合は、この日の船橋競馬の一日あたりの売得金額が８３億２７２万５１１０円で、従来のレコードだった４５億４６８９万７４９０円（かしわ記念が行われた２０２５年５月５日）を３８億円近く更新したことを発表した。ＪＢＣ３競走の売得金額は以下の通り。レディスクラシック１４億４７０５万７８００円