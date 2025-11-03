26年の年月を経て大きく進展した名古屋・西区の主婦殺人事件。10月31日に逮捕されたのは、殺害された高羽奈美子さん（当時32）の夫、高羽悟さん（69）の高校時代の同級生、名古屋市港区の安福久美子容疑者（69）でした。 【写真を見る】逃げ続けた26年…安福久美子容疑者(69) ｢家族や親族がいるから迷惑をかけられないし捕まるのが嫌だった｣と供述 名古屋・西区 主婦殺害事件 悟さんと安福容疑者は、事件の5か月前に行われた高校