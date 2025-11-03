千葉県競馬組合は3日、「第25回JBCクラシック」、「第25回JBCスプリント」、「第15回JBCレディスクラシック」（いずれもJpn1）が開催された同日の船橋競馬における1日当たりの売得金額が83億272万5110円（トリプル馬単を含む。トリプル馬単を除く売得金額は82億6179万3000円）で、かしわ記念（Jpn1）が行われた今年5月5日の45億4689万7490円を大きく上回るレコード更新となった。また「JBCクラシック」の売得金額は30億4965万8