GP第3戦スケートカナダから帰国し、メダルを手に撮影に応じる千葉百音（右）と中井亜美＝3日、羽田空港フィギュアスケートのグランプリ・シリーズ（GP）第3戦スケートカナダでGP初制覇を果たした女子の千葉百音（木下グループ）と3位でGPファイナル（12月・名古屋）進出を決めた中井亜美（TOKIOインカラミ）が3日、羽田空港に帰国し、千葉は「全力を出し切り、目標を達成できた」と充実感あふれる笑顔を見せた。「ロミオとジュ