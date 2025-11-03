昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ−ＷＡ」が３日、都内で行われた「ＳＨＯＷ−ＷＡカレンダーブック２０２６」（集英社）の発売記念イベントを開催した。秋元康プロデュースの平均年齢３６・７歳で６人組で初のカレンダーは北海道の大自然をバックに撮影。チーム最年長の寺田真二郎（４２）は「いろんな四季を表現できるカレンダーになっています。６人で温泉に入ったシーンもありますし、セクシーシーンもあります」とＰＲ。山