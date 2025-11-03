26年前、名古屋市西区で高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件では、夫・悟さんの高校時代の同級生・安福久美子容疑者(69)が逮捕されました。悟さんは11月3日、東海テレビの「ニュースONE」に出演し、容疑者について、そして、奈美子さんと当時2歳だった長男への思いを語りました。 ■率直な気持ちは「自分の関係者か…と」 Q.容疑者逮捕から3日が経ちました。率直に今の気持ちは高羽悟さん：「私も12時半ぐら