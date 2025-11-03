プレミアリーグ第10節、エティハド・スタジアムで行われたマンチェスター・シティ対ボーンマスの一戦は、3-1でホームチームの勝利で決着した。この試合でもシティのエースであるアーリング・ハーランドは大活躍だった。17分、自陣から繋いで10番ラヤン・チェルキがヘディングでスルーパス。ハーランドが相手のディフェンスラインの裏に抜け出し、ボーンマスの守護神ジョルジェ・ペトロヴィッチとの1対1を制した。そして33分、再び