消防によりますと、きょう午後８時20分ごろ、山形市宮町三丁目で火災が起きていると近所の人から119番通報がありました。 【画像】炎が立ち上る住宅密集地 すでに消防が現場に到着し、消火活動を始めています。 合わせて状況確認も進められています。 それによると、燃えているのは住宅とみられ、今のところケガ人や逃げ遅れの情報は入っていないということです。