女子プロレスのスターダムは3日、大田区総合体育館で「STARDOMCRIMSOMNIGHTER2025」を行った。ハイスピード選手権王者の星来芽依は挑戦者の葉月を破り9度目の防衛に成功した。15分1本勝負と両者が素早い攻撃で3カウントを狙う。10分すぎにはお互いが大技を繰り出し、めまぐるしく3カウントを取りに行くがなかなか決まらない。10分58秒、王者がチェックメイトで3カウントを奪い、9度目の防衛に成功した。ベルトを守った星