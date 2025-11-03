女子プロレスのスターダムは3日、大田区総合体育館で「STARDOMCRIMSONNIGHTMARE2025」を行った。メインでワールド・オブ・スターダム、STRONG女子の2冠王者の上谷沙弥が5★STARGP2025覇者の渡辺桃を下し、2冠を防衛した。試合後、12月19日の両国大会でワールド・オブ・スターダムを懸け、安納サオリの挑戦を受け、来年1・4新日本東京ドーム大会でIWGP女子王者の朱里とSTRONG女子を懸けて対戦することが決まった。まさ