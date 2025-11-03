17日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜後8：55）の第1弾出演アーティストと歌唱楽曲が3日、発表された。【写真】美しい…目を合わせて笑顔を見せるNiziU・RIKU&MIIHIKing ＆ Princeは映画をコンセプトにした最新アルバム『STARRING』のリード曲になっている最新曲「Theater」、緑黄色社会は、自らの選択を“答え”として生きていく人間の性を描いた話題のドラマ主題歌「My Answer」をそれぞれフルサイズでテレ