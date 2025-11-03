ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が２日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックスが出演した。この日は、ピン芸人・永野が熱弁する「テレビをもっと良くしよう討論会２０２５」。永野が、さんまとマツコに向けてテレビ業界への改革案を熱く語った。永野が「生放送番組の増加」「スポンサー対応の拒否」などを訴えると、さんまは「永野、お前。自分のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでやったら、ええやないか？」と指摘した。