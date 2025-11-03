この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぼぶ¨̮🧸2y&3m💙(bob_2025a)さんの投稿したお写真です。子どものころ、駄菓子屋などでたくさんのお菓子を買って、わくわくした経験はありませんか？ぼぶさんは、実家から送られてきたという写真を公開。1袋1円のお菓子が、和室一面に敷き詰められた光景に爆笑したそう。子ども心がウズウズしてしまうお写真です。 和室一面に敷