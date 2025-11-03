アニメーション映画「この世界の片隅に」で知られる、片渕須直監督（65）が3日、東京国立博物館で講演会を開いた。「清少納言がいた京都に行き、そこに立ちたい。」と題し、「枕草子」をベースに原作・監督・脚本を手がける、製作中の新作映画「つるばみ色のなぎ子たち」について語った。同作の完成が、世界各国から待望される中、パイロットフィルムをはじめ、製作中のものなど貴重な映像も紹介した。描く舞台が1000年前で残され