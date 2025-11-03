男性６人組昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ−ＷＡ」が３日、東京・ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡで「ＳＨＯＷ−ＷＡカレンダーブック２０２６」（集英社）の発売記者会見を行った。秋元康氏プロデュースの同グループにとって、初のカレンダーブック。１２か月分それぞれテーマを変え、自然あふれる北海道で撮影した。山本佳志（３７）は「一番最初に決まったショットが僕が裸でベスト着て馬に乗ると言われて。大丈夫なの