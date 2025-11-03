11月3日、船橋競馬場で行われた交流G1・JBCスプリント（ダ1000m）は、大井所属のファーンヒルが鮮やかな逃げ切りを決めた。2着には初ダート挑戦のママコチャが勢いよく迫ったものの惜しくも並びかけるまでには至らなかった。1着ファーンヒル荒山勝徳調教師「ファーンヒルを1からここまで、順調にホップステップジャンプまでいってくれて、うれしく思いますしびっくりもしています。間があったほうが、ファーンヒルに力が出せる