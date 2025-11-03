11月3日、船橋競馬場で行われた交流G1・JBCスプリント（ダ1000m）は、大井所属のファーンヒルが鮮やかな逃げ切りを決めた。2着には初ダート挑戦のママコチャが勢いよく迫ったものの惜しくも並びかけるまでには至らなかった。JBCスプリント、勝利ジョッキーコメント1着 ファーンヒル笹川翼騎手「無事にこの馬にJpn1のタイトルを取らせることができて非常に嬉しく思っています。これも厩舎の皆さんのおかげだと思っていますので、