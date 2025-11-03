【ワシントン＝淵上隆悠】米エネルギー省のクリス・ライト長官は２日、米ＦＯＸニュースの番組で、トランプ米大統領が指示した「核実験」について、「システムの試験だ。核爆発は伴わない」と説明し、「未臨界実験」になるとの認識を示した。ライト氏は、実験の目的は核兵器が正常に機能し、確実に核爆発を起こせるかを調べることだと強調。１９６０〜８０年代に行った核爆発を伴う実験のデータがあり、「核爆発時に何が起きる