B-R サーティワン アイスクリームから、秋の味覚を詰め込んだ新作フレーバー「カラメルアップルパイ」が2025年11月1日（土）より期間限定で登場します。りんごの果肉をたっぷり使い、香ばしいアーモンドクリーム風味と組み合わせた贅沢な味わい。バターとシナモンがふんわり香る、まるで焼きたてのアップルパイを食べているような気分に♪秋のスイーツタイムを華やかに彩ります。