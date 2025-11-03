北京マラソンのスタートを告げるピストル音が2日、北京の天安門広場で鳴らされた。今年は3万2000人が参加した。ランナーは天安門広場を出発した後、コースに沿って西長安街を走り、軍事博物館や中央テレビ塔といったランドマークのほか、初めて国家スピードスケート館（通称「アイスリボン」）も通過。42．195キロのコースを走ったランナーたちは、北京という千年の古都や夏冬五輪開催都市の奥深い文化やあふれる活力を全方位的に