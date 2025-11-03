中国はこのほど、第3四半期の経済報告を発表しました。それによると、今年の第1〜3四半期（1〜9月）、鉄鋼業界の利益総額は前年同期比1．9倍増となり、輸出量も持続した伸びを示し、同9.2%増の累計8796万トンに達しました。各企業による高級鋼の継続した技術革新が、多様な応用シーンの需要を効果的に満たしています。大手国有鉄鋼企業の河鋼グループ唐鋼公司技術センターの単慶林副主任は、「第3四半期までに、当社の高級鋼の比率