恋愛感情を抱かせて金をだまし取る「ロマンス詐欺」。11月3日、警察がコメダ珈琲店で注意を呼びかけました。名古屋市西区のコメダ珈琲店児玉店で3日朝、モーニングを楽しんでいた高齢者らに、愛知県警西署の警察官が詐欺の電話を自動でブロックできるアプリなどを案内しました。愛知県内では、SNSやマッチングアプリで知り合った人物から金をだまし取られる「ロマンス詐欺」の被害が相次いでいて、被害額は今年9月末ま