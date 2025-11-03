¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SHOW-WA¡ÊÀÄ»³È»¤µ¤ó¡¢°æÅûÍºÂÀ¤µ¤ó¡¢±öÅÄ¾­¸Ê¤µ¤ó¡¢»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¤µ¤ó¡¢¸þ»³µ£¤µ¤ó¡¢»³ËÜ²Â»Ö¤µ¤ó¡Ë¤¬3Æü¡¢¡ØSHOW-WA ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2026¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¡¢¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚSHOW-WA¡Û?´ñÀ×¤Î40Âå?¥ê¡¼¥À¡¼»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¼«¿®¡Ö40Âå¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»£¤ì¤¿¡×A3È½¤È¤¤¤¦Âç¤­¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡È¥È¥¤¥ì¤Ë¾þ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤³¤ÎÂç¤­¤µ¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê