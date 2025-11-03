11月3日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストにフリー株式会社 取締役CTO 兼 共同創業者 横路隆氏を迎えて、力を入れているDXの取り組みとして、ついて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「まずは企業プロフィールをご紹介いたします。フリー株式会社は、2012年に設立されました。“スモールビジネスを、世界の主役に。”というミッション、