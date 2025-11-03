◇関東地区大学選手権▽準々決勝杏林大１３―０帝京大（３日・横浜）東京新大学リーグの覇者・杏林大が、３度目の出場で初の４強入りを果たした。打線が爆発して計１３得点。これまでの大会での１試合最多得点記録（１２）を更新した。４日の松本大（関甲新学生リーグ）との準決勝で勝利すれば、創部４０年で初めての明治神宮大会（１４日開幕）への出場が決まる。かつて東京六大学リーグの立大を指揮し、２０１７年の全日本