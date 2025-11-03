豪ドルが堅調、明日の豪中銀政策金利は据え置き見通し＝ロンドン為替 週明けの為替市場で、豪ドルが米ドルと同等の強さを示している。あすの豪中銀政策金利発表が注目されている。先週のインフレ指標が強含んだことを受けて、利下げ観測はほぼ消滅しており、政策金利据え置きがコンセンサスとなっている。さらに、今回の会合では新たな経済予測を盛り込んだ声明が発表される予定。短期的なインフレ予測が上方修正される見込み