フィギュアスケートの西日本選手権最終日は3日、大津市の木下カンセーアイスアリーナで行われ、男子はショートプログラム（SP）3位の杉山匠海（岡山大）がフリー1位の合計203.67点で逆転優勝した。中村俊介（木下アカデミー）が2位、片伊勢武アミン（関大）が3位だった。ジュニアの女子は櫛田育良（木下アカデミー）が合計189.26点で制し、男子は高橋星名（木下アカデミー）が206.47点で優勝した。