2026年春頃に予定されているコンサートツアーをもって活動を終了する、5人組アイドルグループの嵐。そんな彼らのファンクラブ会員からここ数日で悲鳴が上がり、話題となっている。「11月2日ごろから、嵐のファンクラブの会員資格を更新したファンがXに次々とポストを始めました」（芸能記者）一連のポストには悲痛な思いがあふれている。《最後の更新してきたよ》《嵐ファンクラブ最後の更新が終わりました。泣く》《もちろん