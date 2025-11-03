県内初の鉄道ヒーローが誕生しました。2026年３月に１５周年を迎える鹿児島の観光列車「指宿のたまて箱」をモチーフにした「いぶたマン」です。「指宿のたまて箱」の出発式にはアイドルグループ、ＨＫＴ４８のメンバーも駆け付けました。鹿児島市のアミュ広場では多くの人に親しみを持ってもらおうと鉄道のイベントが開かれました。ステージには、県内初となる鉄道ヒーロӦ