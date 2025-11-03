バーチャルシンガー・ヰ世界情緒の新曲「ラケナリアの夢」が、2026年1月より放送のTVアニメ『魔術師クノンは見えている』のオープニング主題歌に決定した。ヰ世界情緒はシンガーとしてだけでなく、イラスト、ナレーション、声優など、様々な表現手法で自らの世界を創り出す唯一無二のクリエイターとして2019年にKAMITSUBAKI STUDIOよりデビュー。同スタジオのバーチャルアーティストグループ「V.W.P」のメンバーとしても活動し、ア