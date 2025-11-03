阿部真央が、2026年6月より全国9都市10公演を巡るツアー＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞の開催を発表した。これは、11月3日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催した＜ABE MAO HALL TOUR 2025 - On My Way Home -＞のファイナル公演にて発表されたもの。新たなツアーでは福岡・DRUM LOGOS公演を皮切りに、全国のライブハウスをバンドセットで巡り、7月19日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)でファイナルを迎える。中にはバンドを携え