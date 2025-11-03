Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3のソロプロジェクト aillyが、来年3月からソロ名義として初となるツアー＜Hello ailly!! 1st Tour 2026＞の開催を発表した。このツアーでは3月6日(金)の東京公演を皮切りに、全国4都市(東京・大阪・広島・愛知)を回る。さらに各地ゲストを招いての対バン形式で行われることも明らかになった。ゲストアーティストは後日発表となる。先日には、自身が作詞を手掛けた楽曲にメロディを募集する”作曲