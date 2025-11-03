【ソウル＝藤原聖大】米国のヘグセス国防長官は３日、韓国を訪れ、安圭伯（アンギュベク）国防相とともに南北軍事境界線上の板門店（パンムンジョム）を視察した。米韓国防相がそろって板門店を視察するのは、第１次トランプ政権下の２０１７年１０月以来、約８年ぶり。両氏は共同警備区域（ＪＳＡ）の状況の説明を受け、米韓の協力体制を確認した。両氏はソウルで４日、米韓定例安保協議（ＳＣＭ）を行い、北朝鮮情勢などにつ