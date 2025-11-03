◆プロボクシング▽東日本新人王決勝戦ライト級（６１・２キロ以下）５回戦〇出畑力太郎（ＴＫＯ４回３分）劉家瑋●（３日、後楽園ホール）現役高校生の出畑力太郎（１８）＝マナベ＝が圧巻のボクシングで東日本新人王の頂点に立った。４勝（４ＫＯ）１分けと無敗の劉家瑋（リュー・チャーウェイ、３５）＝渡嘉敷＝と決勝を争い、初回から積極的にパンチを繰り出し、ロープに詰めたところで右フックで初ダウン