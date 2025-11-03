筆者の義両親は驚くほどのケチで、自分たちのことには躊躇わずにお金を使うものの、他のことには一切使いたくないと思っている人たちです。それは孫に対しても同じで……。ケチケチ義両親のエピソードをご紹介します。 プレゼント 私の義両親は、孫に対してもケチケチ精神を発揮します。プレゼントをくれると言っても「そんな高いのはダメ」「もったいない」「必要ないでしょ？」などと言い出すため、あまり関わらないよ