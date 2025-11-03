3日、近畿や東京で、冬の訪れを告げる「木枯らし1号」が吹きました。【写真で見る】「うわっ、大きいじゃん」自宅前の柿の木にクマ…恐怖の瞬間一方で、冬眠に備えるクマによる被害や出没情報も相次ぐ一日となりました。秋から冬へ移りゆくなか…クマの人的被害が続出記者「午後2時半前の東京・赤坂です。激しい風が吹いています」連休最終日の3日、近畿地方や東京で、冬の訪れを告げる「木枯らし1号」が吹いたと発表されました