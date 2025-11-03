アメリカの映画館にとって、今年のハロウィンはとても厳しい週末だった。10月31日～11月2日の北米映画市場の累計興行収入はわずか4900万ドルで、今年に入ってから最悪の成績。ハロウィンの週末としては、コロナ禍まっただなかの2020年を除き、過去31年間で最低の数字となった。 参考：『チェンソーマン レゼ篇』予想を大幅に上回る成績で北米No.1『鬼滅の刃』に次ぐ快挙に この結果には複数の要因があるとみら