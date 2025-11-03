タイ・エアアジアXは、仙台〜バンコク/ドンムアン線の就航を記念して、タイ国政府観光庁とのコラボキャンペーンを11月3日から9日まで実施する。設定路線は仙台〜バンコク/ドンムアン線で、片道運賃は19,990円から。プーケットやチェンマイ、チェンライ行きの設定もある。諸税などが含まれた総額運賃となる。搭乗期間は12月1日から2026年3月27日まで、座席数限定で一部対象外となる日もある。また、座席指定と受託手荷物20キロ、機